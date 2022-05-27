اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يعزى أمهات السنغال فى وفاة 11 رضيعًا فى حريق مستشفى غربى البلاد

الجمعة، 27 مايو 2022 01:36 م
شيخ الأزهر يعزى أمهات السنغال فى وفاة 11 رضيعًا فى حريق مستشفى غربى البلاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن حزنه وخالص تعازيه لجمهورية السنغال في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى ببلدة «تيفاواني» غربي البلاد، وأسفر عن وفاة إحدى عشر طفلًا رضيعًا، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوب أمهاتهم وأن يرزقهن الصبر والسكينة.  
 
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أمهات الأطفال الرضع، وذويهم، والحكومة والشعب السنغالي، داعيًا الله -تعالى- أن يحفظ السنغال، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

السنغال

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