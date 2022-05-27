شركات التأمين تصرف 3.5 مليار جنيه تعويضات للعلاج الطبي خلال 3 شهور

كتب هانى الحوتى

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صرف شركات التأمين تعويضات بقيمة 3.5 مليار جنيه للعلاج الطبي خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 بنسبة 46.04% من إجمالي التعويضات التي أنفقتها شركات التأمين وبلغت 7.5 مليار جنيه في أول 3 شهور من عام 2022.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 نحو 13.214 مليار جنيه مقابل 12.034 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 9.8%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.469 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022، مقابل 5.331 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 2.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 7.745 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.703 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.5%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 7.508 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 6.076 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 23.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.386 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 2.940 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 18.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.122 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2022 مقابل 3.135 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.4%.