سي إن إن: الإدارة الأمريكية ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ حديثة بعيدة المدى قريبا

وكالات

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن، تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة حديثة لراجمات الصواريخ البعيدة المدى MLRS.

ويشير المسؤولون إلى أن الإدارة تميل إلى تقديم تلك الأنظمة لأوكرانيا في إطار الحزمة الأوسع من المساعدات العسكرية التي قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

ويشار إلى أن راجمات الصواريخ أصبحت على رأس الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا من الولايات المتحدة مع تردي أوضاع القوات الأوكرانية في شرق البلاد وتقدم القوات الروسية.

وقد تحدث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن أن القوات الأوكرانية بأمس الحاجة إلى تلك الأنظمة من أجل التصدي للقوات الروسية.

كما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لتزويد أوكرانيا بتلكالأسلحة.

وطلبت أوكرانيا كذلك أنظمة HIMARS، وهي راجمات صواريخ خفيفة متحركة، وهي قادرة على إطلاق ذات الأنواع من الصواريخ التي تطلقها راجمات MLRS.