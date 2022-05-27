ديلى (أ ش أ)

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة، قبالة سواحل تيمور الشرقية دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد نحو 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة "لوسبالوس". من جانبها، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أنه لم تصدر تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامى) عقب الزلزال.

يذكر أن زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر مناطق ضرب جنوب بيرو، أمس الخميس، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية.



ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن مركز الزلزال وقع على بعد 13.1 كيلومتر جنوب شرق "أزانجارو" وعلى عمق 217.8 كيلومتر تحت سطح الأرض.