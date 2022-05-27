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أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى فى العراق، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة شمال غرب قضاء تلعفر فى محافظة نينوى.



وقالت الهيئة- في بيان، أوردته قناة الإخبارية العراقية: إن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية، مساء اليوم، عند الساعة 7:15 بالتوقيت المحلى تبعد 31 كم شمال غرب قضاء تلعفر من محافظة نينوي".



وأضافت أن "قوة الهزة بلغت (3.6) درجة ولم يثبت لدينا الشعور بها".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب فى إقليم كردستان العراق، مقتل وإصابة أربعة أشخاص جراء هجوم صاروخي في محافظة دهوك.

وذكرت المديرية - في بيان صحفي - ، أن حزب العمال الكردستاني أطلق صاروخين على قرية أردنا في ناحية بامارن بمقاطعة أميدى بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

يذكرأن، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزانى، أن حماية سيادة العراق تصب في مصلحة كل مواطن، داعيا لمعاملة قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية للعراق.