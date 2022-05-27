وذكرت المديرية - في بيان صحفي - ، أن حزب العمال الكردستاني أطلق صاروخين على قرية أردنا في ناحية بامارن بمقاطعة أميدى بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.