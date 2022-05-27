رئيس السنغال يقيل وزير الصحة بعد مصرع 11 رضيعا فى حريق مستشفى حكومى

وكالات الأنباء

أقال الرئيس السنغالى، ماكى سال، وزير الصحة، عبدالله ضيوف-سار، إثر مصرع 11 رضيعا فى كارثة نجمت عن حريق اندلع فى مستشفى حكومى.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، أصدر الرئيس سال مرسوما عين بموجبه الدكتورة مارى خميس نغوم ندياي وزيرة للصحة والعمل الاجتماعي، بدلا من عبد الله ضيوف سار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة.

ووزيرة الصحة الجديدة كانت إلى حين تعيينها تشغل منصب المديرة العامة للصحة العامة في البلاد.

وكان الرئيس السنغالى أعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام حزنا على الرضع الـ11، وقرر اختصار زيارته إلى الخارج والعودة إلى البلاد اليوم الجمعة، لكي يتمكن من أن يزور مدينة تيفاواني السبت.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق في الكارثة، في حين تعهد القضاء بإصدار أحكام صارمة في هذه القضية.