دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى القعدة لعام 1443 هجريا الإثنين المقبل

كتب لؤى على

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام 1443 هجرية، مساء يوم الاثنين المقبل 29 من شهر شوال الموافق 30 مايو، من خلال لجانها الشرعية على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة على الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد صلاة المغرب يوم الاثنين القادم 30 مايو.