خريطة أقل المحافظات فى زراعة القطن طويل التيلة.. القليوبية فى المقدمة

كتب عبد الحليم سالم

تغيرت خريطة زراعة الأقطان طويلة التيلة في المحافظات بمرور السنوات، فبعض المحافظات التي كانت تتصدر الزراعات، باتت تزرع مساحات قليلة منها، مثلا محافظة المنوفية التي كانت تفوز بالمركز الأول باتت من أقل محافظات الوجه البحرى، حيث زرعت فقط نحو 3 آلاف فدان قطن هذا الموسم، حتى يوم 24 مايو الجارى.

أقل المحافظات في زراعة الأقطان الطويلة

1 - محافظة القليوبية 75 فدانا فقط في بنها

2 - محافظة سوهاج 196 فدانا.

3 – منطقة النوبارية 340 فدانا.

4 - محافظة الإسكندرية 365 فدانا.

5 - محافظة المنيا 443 فدانا.

وتشير توقعات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر، لزراعة نحو 415 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 177 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال 15 سنة الماضية.

ووجه السيد القصير، وزير الزراعة بأهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن مع مبادرة حياة كريمة لخدمة المزارعين، وزيادة الإنتاجية والتوسع فى الزراعات بما ينعكس على الاقتصاد المصرى ولا سيما أن مصر متميزة فى إنتاج الأقطان طويلة التيلة التى لا يوجد مثيل لها فى العالم.

كما وجه وزير الزراعة بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقررة زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية مواعيد الزراعة بوقت مناسب، مما ينعكس على زيادة المساحات الزراعية، التى تتم حاليا.