حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لـ300 مواطن بمركزى ناصر والفشن

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، الإشارة إلى أنه تم تنفيذ قافلتين طبيتين ومي 23 و24 مايو الجاري لعلاج أمراض العيون بقريتي الكنيسة والزيتون بمركزي الفشن وناصر ، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للمركزين وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة العدوى بكورونا

وتم خلال القافلة الكشف عن 300 حالة، وتوزيع العلاج المجاني لعدد 264 مواطناً بالقريتين مقدمة من إحدى الشركات "مساهمة مجتمعية" ،حيث تم تشخيص 43حالة تحتاج لعمليات: مياه بيضاء، ظفرة،سحابة،حول ، كيس دهني وحبوب، وتم عمل 88 نظارة طبية ، فيما تم تحويل جميع الحالات التي تحتاج إلى عمليات الى أحد المستشفيات بالمنيا.