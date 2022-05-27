حياة كريمة بالأقصر.. بدء سلسلة لقاءات "مجموعات الادخار والإقراض الرقمى".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فى تنظيم سلسلة لقاءات القادة للاستعداد لبدء مشروع "مجموعات الادخار والإقراض الرقمى"، وذلك في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي - ضمن برنامج الشمول المالي، والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن خطط المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



ويقول جلال محمد مشرف محافظة الأقصر ببرنامج تنمية الأسرة، أنه تم تنظيم أولى تلك اللقاءات فى قاعة المجلس المحلى بقرية النمسا، وثانى اللقاءات فى ديوان عمدة قرية العضايمة ضياء البتيتي، وذلك ضمن التمكين الاقتصادي للسيدات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة الفرع بالأقصر، حيث أقيمت فعاليات لقاء القادة للتمهيد للعمل فى المشروع بحضور قيادات شعبية وتنفيذية من القرية.



ويضيف جلال محمد لـ"اليوم السابع"، أنه يهدف اللقاء إلى تعريف بعض قيادات القرية بالمشروع والتمهيد للقاء الجماهيرى الذى سيعقد بالقرية للتعريف أكثر بالمشروع الذى يستهدف 2000 سيدة بالقرية، وذلك بحضور فريق العمل المكون منه، وهناء داوود مشرفة القرية، والميسرات وهم ولاء صلاح وزينب عبدالنبى وسحر بسطاوى وأمانى محمود السيد وهبه عبد الجليل.



وفى نفس السياق، اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الأقصر، سادس فعاليات حملة لطرق الأبواب تحت عنوان وشعار "احميها من الختان"، وذلك فى إطار الحملة التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك فى قرى مبادرتي حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو 2022.



وتهدف تلك الحملات فى قرى حياة كريمة، إلى نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث، والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة، وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.





















