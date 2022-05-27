اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات لمكافحة الناموس والبعوض بمصيف بلطيم.. صور

الجمعة، 27 مايو 2022 09:33 م
حملات لمكافحة الناموس والبعوض بمصيف بلطيم.. صور جانب من حملات الرش
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مصيف بلطيم حملات الرش ومكافحة الناموس، خلال الفترة المسائية، إضافة لحملات النظافة، ورفع المخلفات اليومية، واستمرار أعمال التطوير والرصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات مقاومة الناموس والبعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات، واستمرار أعمال الرصف، وأعمال التطوير.

كما يشهد مصيف بلطيم أعمال تطوير ورصف، وإنشاء مشايات، ووضع لافتات تحذيرية، إضافة لرفع الرمال لتمهيد الطرق لشواطئ مصيف، تسهيلا على المصطافين للوصول لشاطئ البحر المتوسط.

جانب من حملات مكافحة الناموس
جانب من حملات مكافحة الناموس

 

جانب من حملات الرش
جانب من حملات الرش

 

حملات رش في شوارع مصيف بلطيم
حملات رش في شوارع مصيف بلطيم

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اجهزة الرذاذ

أجهزة الضباب

مخلفات

أعمال التطوير

مكافحة الناموس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة