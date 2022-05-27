حملات لمكافحة الناموس والبعوض بمصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

يشهد مصيف بلطيم حملات الرش ومكافحة الناموس، خلال الفترة المسائية، إضافة لحملات النظافة، ورفع المخلفات اليومية، واستمرار أعمال التطوير والرصف، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات مقاومة الناموس والبعوض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش والفترة المسائية بأجهزة الضباب، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع المخلفات، واستمرار أعمال الرصف، وأعمال التطوير.

كما يشهد مصيف بلطيم أعمال تطوير ورصف، وإنشاء مشايات، ووضع لافتات تحذيرية، إضافة لرفع الرمال لتمهيد الطرق لشواطئ مصيف، تسهيلا على المصطافين للوصول لشاطئ البحر المتوسط.



جانب من حملات مكافحة الناموس



جانب من حملات الرش