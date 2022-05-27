حماية المستهلك بالوادى الجديد: إعدام سلع غذائية فاسدة بمركز باريس.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة الدكتورة سلوى مصطفى، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة موسعة على المخابز البلدية ومحلات بيع اللحوم الحمراء ومحلات البقالة ومحلات الخضروات والفواكه، بالتنسيق والاشتراك مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والشئون الصحية بباريس، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير الدعم للمواطنين في منظومة الخبز.



وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر خبز ناقص الوزن في عدد من المخابز ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين وعدم حمل شهادات صحية لبعض العاملين بالمخابز والمحال التجارية وعدم الإعلان عن الأسعار ببعض بالمحال التجارية، وتم إعدام كميات كبيرة من الخضروات والفواكه لتغير فى خواصها الطبيعية وإعدام 185 قطعة بسكويت ،وذلك لتغيير فى خواصها الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وإعدام 5 كيس مكرونة زنة 350 غير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 11 زجاجة منظف برائحة الليمون، وذلك لتغيير فى خواصها الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الأدمى تم الإعدام بمعرفة اللجنة المشكلة، وتم تحرير محاضر للمخالفين وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وقالت الدكتورة سلوى مصطفى مدير المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة، أن تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والتأكد من الالتزام بالأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.



وأضاف سلوى، أن المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين وصحتهم وحمايتهم ضد أى تلاعب.