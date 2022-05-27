حكم جديد يصدم ترامب فى ملف الضرائب.. نيويورك تايمز تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

ألغت محكمة أمريكية اليوم الجمعة دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تسعى إلى ‏منع المدعي العام في نيويورك من التحقيق في ممارساته التجارية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.‏

يأتي الحكم الصادر عن القاضية بريندا سانيس بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة استئناف بالولاية ‏بأن ترامب وطفليه الأكبر سناً يجب أن يمتثلوا لأمر الاستدعاء للنائب العام للإدلاء بشهادتهم.‏

ووافقت سانيس على طلب المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس لرفض القضية ، رافضًا حجج ترامب ‏بأن التحقيق يجري بسوء نية وبدافع من السياسة.‏

وكتبت سانس في قرار من 43 صفحة: "بينما كانت إجراءات نيويورك مستمرة منذ أغسطس 2020 ، لم ‏يقدم المدعون أي دليل على أن إجراءات إنفاذ أمر الاستدعاء قد تم إجراؤها بطريقة تشكل مضايقة".‏

على الجانب الآخر، تعهدت محامية ترامب ، ألينا هوبا على وجه السرعة ، باستئناف القرار يوم الجمعة ‏قائلة في بيان: "ليس هناك شك في أننا سوف نستأنف هذا القرار. إذا كان سلوك السيدة جيمس الفاضح ‏والتحقيق في المضايقة لا يفي باستثناء سوء النية لعقيدة الامتناع الأصغر سنًا ، فعندئذ لا يمكنني تخيل ‏السيناريو القادم"، مشيرة إلى المعيار القانوني الذي يحكم متى يجب على المحاكم الفيدرالية الامتناع عن ‏التصويت. من التدخل في إجراءات محكمة الولاية.‏

بينما أشادت مدعية نيويورك العامة ليتيتا جيمس بالقرار يوم الجمعة قائلة: "أوضحت المحاكم مرارًا ‏وتكرارًا أن الطعون القانونية التي لا أساس لها من قبل دونالد جيه ترامب لا يمكن أن توقف تحقيقنا ‏القانوني في تعاملاته المالية وتعاملات منظمة ترامب.. لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار كيفية ‏تطبيق القانون عليهم ، ودونالد ترامب ليس استثناء"‏

وتلقى ترامب سلسلة من الضربات لجهوده القانونية لعرقلة التحقيق ، لكنه لم يظهر بوادر تذكر على ‏الاعتراف بالهزيمة.‏