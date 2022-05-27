حكم جديد يصدم ترامب فى ملف الضرائب.. نيويورك تايمز تكشف التفاصيل

ألغت محكمة أمريكية اليوم الجمعة دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب تسعى إلى منع المدعي العام في نيويورك من التحقيق في ممارساته التجارية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
يأتي الحكم الصادر عن القاضية بريندا سانيس بعد يوم واحد فقط من حكم محكمة استئناف بالولاية بأن ترامب وطفليه الأكبر سناً يجب أن يمتثلوا لأمر الاستدعاء للنائب العام للإدلاء بشهادتهم.
ووافقت سانيس على طلب المدعي العام لنيويورك ليتيسيا جيمس لرفض القضية ، رافضًا حجج ترامب بأن التحقيق يجري بسوء نية وبدافع من السياسة.
وكتبت سانس في قرار من 43 صفحة: "بينما كانت إجراءات نيويورك مستمرة منذ أغسطس 2020 ، لم يقدم المدعون أي دليل على أن إجراءات إنفاذ أمر الاستدعاء قد تم إجراؤها بطريقة تشكل مضايقة".
على الجانب الآخر، تعهدت محامية ترامب ، ألينا هوبا على وجه السرعة ، باستئناف القرار يوم الجمعة قائلة في بيان: "ليس هناك شك في أننا سوف نستأنف هذا القرار. إذا كان سلوك السيدة جيمس الفاضح والتحقيق في المضايقة لا يفي باستثناء سوء النية لعقيدة الامتناع الأصغر سنًا ، فعندئذ لا يمكنني تخيل السيناريو القادم"، مشيرة إلى المعيار القانوني الذي يحكم متى يجب على المحاكم الفيدرالية الامتناع عن التصويت. من التدخل في إجراءات محكمة الولاية.
بينما أشادت مدعية نيويورك العامة ليتيتا جيمس بالقرار يوم الجمعة قائلة: "أوضحت المحاكم مرارًا وتكرارًا أن الطعون القانونية التي لا أساس لها من قبل دونالد جيه ترامب لا يمكن أن توقف تحقيقنا القانوني في تعاملاته المالية وتعاملات منظمة ترامب.. لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار كيفية تطبيق القانون عليهم ، ودونالد ترامب ليس استثناء"
وتلقى ترامب سلسلة من الضربات لجهوده القانونية لعرقلة التحقيق ، لكنه لم يظهر بوادر تذكر على الاعتراف بالهزيمة.
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