حقيقة العثور على تمساح آثار الرعب بمطوبس فى كفر الشيخ.. فيديو

نشر عدد من رواد التواصل الاجتماعي بمطوبس صور من يراها من بعيد يظن أنها لتمساح، مما آثار الفزع لدى أهالى مطوبس وقرى المركز، ولدى الصيادين، خاصة أنه تم تحديد مكانه بجوار نادى مطوبس المطل على نهر النيل.

وقال طه محمد عبيه،صياد، إن ما تم نشره من صور آثار فزع ورعب الأهالي والصيادين معا، فبدأت عمليات البحث من قبل الصيادين والجهات المعنية والمسئولين عن الإنقاذ بنهر النيل للوصول للتمساح الذى آثار الرعب، واستمر البحث طويلا.

وأضاف سعيد عبده شاهين، صياد، لـ"اليوم السابع"، بعد البحث لعدة ساعات ونحن فى حالة ترقب كانت المفاجأة لأن التمساح الذى تم تصويره ما هو إلا جزء من نخلة من يراها من بعيد يظن أنها تمساح.

وقال أحمد عبده شاهين، صياد، نريد أن نرسل رسالة اطمئنان لأهالي مطوبس والصيادين الذين انتابهم الرعب من انتشار خبر وجود تمساح بمياه نهر النيل بطوبس، أن الصور التي انتشرت ليس التمساح ولكنها لجزء من نخله من يراها يظن أنها تمساحا.