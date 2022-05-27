حبس سيدة وإخلاء سبيل شقيقها ووالديها فى واقعة إلقاء طفليها أمام مسجد بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، حبس ربة منزل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل شقيقها ووالديها بكفالة مالية ألف جنيه لكلًا منهم، لاتهامهم بالاشتراك سويا فى إلقاء رضيعين توأم أنجبتهما المتهمة الأولى أمام أحد المساجد، في المجاورة 58 في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث، يفيد بورود بلاغ بالعثور على طفلين رضيعين (توأم) ولد وبنت، وذلك أمام مسجد في المجاورة 58 بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.



وتبين من التحريات الأولية العثور على الطفلين وإلى جوارهما شنطة تحتوي على ملابس ولبن للطفلين، فيما جرى إخطار جهات التحقيق في مدينة العاشر من رمضان لمباشرة التحقيقات في الواقعة وملابساتها.



كما تبين من التحقيقات قيام ربة منزل بإنجاب الطفلين بطريقة غير شرعية، فقررت أسرتها والديها وشقيقها التخلص منهما أمام أحدى المساجد بدائرة قسم ثالث العاشر، وتم تحديدهم والقبض عليهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، التي قررت حبس الأم وإخلاء سبيل والديها وشقيقها بكفالة مالية.





