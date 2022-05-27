جولات مكوكية لمواساة أسر ضحايا السلاح بأمريكا.. السيدة الأولى فى تكساس وهاريس بنيويورك‏

كتبت: نهال أبو السعود

تخطط كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجها دوج إيمهوف لحضور جنازة أحد الضحايا ‏في إطلاق النار الجماعي في حي تقطنه أغلبية من السود في بوفالو نيويورك، في وقت سابق من هذا ‏الشهر.‏

وأعلن البيت الأبيض أن هاريس وزوجها سيسافران إلى بوفالو يوم السبت لحضور جنازة روث ويتفيلد ، ‏وهي امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا كانت واحدة من عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق النار في سوبر ماركت في ‏بوفالو، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان ويقدمان التعازي لعائلات الضحايا الآخرين.‏

ووفقا لشبكة سي ان ان، ويتفيلد البالغة من العمر 86 عاما حين قتلت في إطلاق النار كانت أم لأربعة ‏أطفال، و قال ابنها جارنيل ويتفيلد ، مفوض بوفالو فاير السابق خلال وقفة احتجاجية بعد الحادث: ‏‏"أمي كانت نعمة لنا جميعا .. لقد أحبت الله وعلمتنا أن نفعل الشيء نفسه".‏

وتحقق الشرطة في إطلاق النار في 14 مايو باعتباره جريمة كراهية بدوافع عنصرية، وكانت ويتفيلد ، مثل ‏معظم من أصيبوا أو في إطلاق النار من أصل أفريقي.‏

وقالت هاريس في بيان حول حادث إطلاق النار على بوفالو الأسبوع الماضي: "إن جرائم الكراهية ذات ‏الدوافع العنصرية أو أعمال التطرف العنيف هي أضرار ضدنا جميعًا، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا ‏لضمان أن مجتمعاتنا في مأمن من مثل هذه الأعمال".‏

وسوف تسافر هاريس إلى بوفالو في نفس نهاية الأسبوع الذي سيزور فيه الرئيس بايدن والسيدة الأولى ‏جيل بايدن مدينة يوفالدي ، تكساس ، موقع إطلاق نار جماعي آخر في مدرسة ابتدائية في وقت سابق ‏من هذا الأسبوع.‏

ودعا كل من هاريس وبايدن الكونجرس إلى اتخاذ إجراء بشأن تشريع مراقبة الأسلحة في أعقاب إطلاق ‏النار.‏