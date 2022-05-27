جولات مكوكية لمواساة أسر ضحايا السلاح بأمريكا.. السيدة الأولى فى تكساس وهاريس بنيويورك‏

تخطط كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجها دوج إيمهوف لحضور جنازة أحد الضحايا في إطلاق النار الجماعي في حي تقطنه أغلبية من السود في بوفالو نيويورك، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأعلن البيت الأبيض أن هاريس وزوجها سيسافران إلى بوفالو يوم السبت لحضور جنازة روث ويتفيلد ، وهي امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا كانت واحدة من عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق النار في سوبر ماركت في بوفالو، مشيرا إلى أنهما سيلتقيان ويقدمان التعازي لعائلات الضحايا الآخرين.
ووفقا لشبكة سي ان ان، ويتفيلد البالغة من العمر 86 عاما حين قتلت في إطلاق النار كانت أم لأربعة أطفال، و قال ابنها جارنيل ويتفيلد ، مفوض بوفالو فاير السابق خلال وقفة احتجاجية بعد الحادث: "أمي كانت نعمة لنا جميعا .. لقد أحبت الله وعلمتنا أن نفعل الشيء نفسه".
وتحقق الشرطة في إطلاق النار في 14 مايو باعتباره جريمة كراهية بدوافع عنصرية، وكانت ويتفيلد ، مثل معظم من أصيبوا أو في إطلاق النار من أصل أفريقي.
وقالت هاريس في بيان حول حادث إطلاق النار على بوفالو الأسبوع الماضي: "إن جرائم الكراهية ذات الدوافع العنصرية أو أعمال التطرف العنيف هي أضرار ضدنا جميعًا، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن مجتمعاتنا في مأمن من مثل هذه الأعمال".
وسوف تسافر هاريس إلى بوفالو في نفس نهاية الأسبوع الذي سيزور فيه الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن مدينة يوفالدي ، تكساس ، موقع إطلاق نار جماعي آخر في مدرسة ابتدائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ودعا كل من هاريس وبايدن الكونجرس إلى اتخاذ إجراء بشأن تشريع مراقبة الأسلحة في أعقاب إطلاق النار.
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