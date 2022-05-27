ثعابين العاصرة.. طولها يصل 10 أمتار وقوتها تكسر عظام الإنسان "لايف"

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقت عدسة اليوم السابع "هشام" شاب من كفر الشيخ يعشق منذ صغره تربية الحيوانات والزواحف المتوحشة، ومن بينها نوع من الثعابين تسمى "العاصرة"، والتى إذا ما تملكت من فريستها تعصرها، ولا تتركها إلا بعد تكسير عظامها، هواية غريبة إلا أنه يعشقها.

وقال هشام إنه عشق منذ صغره تربية الحيوانات المتوحشة والأليفة معاً، متأثراً بجدته التي كانت تهوى تربية الحمام، ولكنه اختلف عنها عندما قرر أن يربي الحيوانات المتوحشة أكثر من الأليفة، والحيوانات والزواحف التي يربيها "العاصرة"، وهو نوع من الثعابين القوية.

وأضاف: "هذا النوع من الثعابين شرس، ولكن يحتاج من يراوضه، ومنظره مخيف لكبر حجمه وطول الذكر 3 أمتار ونصف وعمره عام، وعندما يكبر يصل طوله لـ10 أمتار، وكلما كبر زادت شراسته، وهو يغير جلده، وعندما يأكل يأكل دجاجة وزنها ما بين 2 كيلو ونصف لـ3 كيلو يلتهمها مرة واحدة فيكسرها".

وقال هشام: "لا أنصح بتربية هذه الحيوانات والزواحف لأنها مخيفة إلا من يتمكن من ترويضها، ولديه خبرة كافية بأوقات هدوئها أو استعدادها للهجوم على فريستها، وهذا النوع من الثعابين ثقيل الوزن".