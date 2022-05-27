اليوم السابع
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توافد الآلاف على مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا لأداء صلاة الجمعة.. لايف

الجمعة، 27 مايو 2022 01:55 م
توافد الآلاف على مسجد سيدى أحمد البدوى بطنطا لأداء صلاة الجمعة.. لايف آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا
الغربية مصطفى عادل

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مسجد سيدى أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتوافد الآلاف من المصلين لأداء صلاة الجمعة.



وتوافد الآلاف من المصلين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على المسجد قبل الصلاة لحجز الأماكن بالمسجد قبل الصلاة.

واصطحب المواطنين اطفالهم معهم للمسجد للصلاة، وامتلأ المسجد بالكامل بالمصلين من الرجال والسيدات.

وعقب أداء الصلاة حرص المصلون على زيارة مقام سيدى أحمد البدوي وسيدي مجاهد بعد فتح أبواب المقامات بعد انتهاء الصلاة.
 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (1)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (1)

 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (2)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (2)

 

 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (3)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (3)

 

 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (4)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (4)

 

 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (5)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (5)

 

 

آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (6)
آلاف على مسجد سيدى أحمد البدوي بطنطا (6)

 


 


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