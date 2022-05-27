تواصل فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مساجد محافظة شمال سيناء ، استقبالها للأطفال وتحفيظهم القرأن الكريم .

واعلنت مديرية اوقاف شمال سيناء عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء بدءًا للمحفظين المعينين على درجة مالية.

وقال الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية اوقاف شمال سيناء ، انه تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بعودة عمل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد أوقاف شمال سيناء ، يواصل المحفظون المعينون على درجة مالية بالأوقاف عملهم فى التحفيظ بالمساجد التي يعملون بها ، ومقررا ان يتواصل حتى نهاية العطلة الدراسية الصيفية:

وأوضح فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة بأن العمل بمكاتب التحفيظ بالمساجد المقررة يتم على فترتين الأولى صباحية من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا يوميًّا ما عدا الجمعة، والفترة الثانية مسائية من الساعة الرابعة عصرًا إلى الثامنة مساء يوميًّا ماعدا الجمعة، ويقوم قسم شئون المساجد والقرآن الكريم بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية ،ومفتشى المتابعة و الدعوة بمتابعة التنفيذ وتقييم الآداء .

ويشمل البرنامج الصيفى للأطفال حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، و دروس فى السيرة النبوية.



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال (1)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال (2)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال (3)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال (4)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء (1)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء (2)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء (3)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء (4)



فعاليات تحفيظ القرأن الكريم للأطفال بمساجد شمال سيناء (5)



