تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى أبومناع غرب بقنا

قنا صابر سعيد

قاد حمادة صلاح جيلاني، رئيس قرية أبو مناع غرب، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، حملة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على أراضي زراعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وسيد تمساح، رئيس مركز ومدينة دشنا، وبمساعدة رجال الوحدة المحلية، ومعدات المجلس، والتي نجحت في إزالة عدد من التعديات، التي رصدتها الوحدة المحلية.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أكد على متابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء والإزالة الفورية للتعديات التي يتم ضبطها، مؤكدا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وعدم التهاون في فرض هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء.



وأشار جيلاني، إلى أن تكليفات المحافظ، ورئيس مجلس المدينة، تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي.



وأكد رئيس القرية، على أنه جاري متابعة ورصد حالات التعديات، وعمل الإزالة الفورية لأي حالة تعد، مهيبا بالمواطنين بعدم التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظاً على الرقعة الزراعية وعدم انتشار العشوائيات والحفاظ على هيبة القانون وحق الشعب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.



