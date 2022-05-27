تكريم جامعة المنوفية فى ملتقى جودة التعليم "ضمان الجودة والرقمنة"

المنوفية - محمد فتحى

شارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فى ملتقى جودة التعليم والذى نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منذ أيام، تحت عنوان "ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم، بحضور قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، والملحقين الثقافيين لدول الإمارات والسعودية والكويت بمصر.



وخلال الملتقى تم تكريم رئيس جامعة المنوفية وعدد من رؤساء الجامعات المصرية التي حصل عدد كبير من كلياتها وبرامجها علي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد، خلال العام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠١١، حيث قامت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتسليم رئيس الجامعة درع التكريم.



كما شهد ملتقي جودة التعليم مراسم تسليم شهادة الاعتماد لكلية التمريض جامعة المنوفية لحصولها على شهادة الاعتماد هذا العام وتسلم الشهادة الدكتورة إيناس قاسم عميد الكلية.



هذا وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا التكريم الذى يأتى نتيجة حصول عدد كبير من كليات الجامعة وبرامجها على الاعتماد من الهيئة، مؤكدا سعى باقى كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ودعمه الكامل لتحقيق هذا الإنجاز نظرا لأهمية الاعتماد وفقا لخطة الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطبيق معايير الجودة على كافة المستويات خاصة فى التعليم الجامعى الذى يجب أن يتسم بالجودة والتطور ليكون أكثر قدرة على مواجهة المستقبل ومواكبة سوق العمل المحلى والعالمى.



