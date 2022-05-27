تقرير: أمريكا قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمليار دولار و2000 طن ذخائر

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قالت مسؤولة بارزة بوزارة الدفاع الأمريكية إن البنتاجون يدرس إمكانية زيادة عديد القوات الأميركية في الدول الأعضاء في حلف "الناتو" في شرق أوروبا على المدى البعيد، في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، وكشفت أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا على مدار العام الماضي بلغت مليار دولار وتضمنت صواريخ "ستينجر" و"جافلين" وأكثر من 2000 طن من الذخائر.

ونقلت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية عن نائبة وزير الدفاع للشؤون الاستراتيجية والتخطيط والقدرات، مارا كارلين، قولها أمام "لجنة خدمات التسليح" بالكونجرس إن البنتاجون سيعيد النظر في "مراجعة الوضع العالمي" التي تعد أحدث خطة أعدها وزير الدفاع، لويد أوستن، بشأن مواقع القوات وانتشارها.

كانت إدارة بايدن قد طلبت من الكونجرس الموافقة على تخصيص 4ر6 مليار دولار للاستجابة للأزمة الأوكرانية، وتشمل 5ر3 مليار دولار للبنتاجون، حتى يتمكن من سداد الأعباء التشغيلية التي ترافقت مع الزيادة الكبيرة في أعداد القوات الأميركية في أوروبا والتي بلغت 100 ألف جندي وتجهيزاتها، وكذلك لتعويض تسليح الجيش الأميركي الذي يرسل من مخزوناته إلى أوكرانيا.

وقالت كارلين "ندرك أن الوضع الديناميكي الراهن يتطلب منا النظر بدقة، للتعرف على ما هو ضروري للتأكيد على قدرتنا على ردع روسيا، وأن بوسعنا القول إن الناتو آمن وغير مهدد بنسبة 150%. لذا فإننا ندرس أي شكل من أشكال وجود القوات- سواء المتناوبة أو الدائمة- اللازمة في ضوء البيئة الأمنية الراهنة، على المدى القصير، وبكل صراحة على المدى البعيد أيضاً".

جاءت تعليقات كارلين مسؤولة البنتاجون رداً على حديث النائب الجمهوري البارز في "لجنة خدمات التسليح"، مايك روجرز، الذي صرح بأنه قبل العملية الروسية كانت هناك محادثات بشأن وجود دائم للقوات الأميركية في رومانيا ودول البلطيق "فهل تدعم الإدارة تلك المحصلة بعد حدوث الهجوم، بأن نجعل بقاء تلك القوات دائماً في دول المواجهة في شرق أوروبا".

وتقول المجلة الأمريكية المعنية بالشؤون العسكرية إن روجرز ومعه النائب الجمهوري البارز في "لجنة الاستخبارات في الكونجرس"، مايك تيرنر، أرسلا في وقت سابق الشهر الماضي برسالة إلى الرئيس الروماني، كلاوس لوهانيس، لحث الولايات المتحدة والحكومة الرومانية على بحث سبل إقامة قاعدة عسكرية دائمة مشتركة في رومانيا.