تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لـ121 ألف سيدة بالمنيا خلال أبريل

المنيا - حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقضية السكانية من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحتها بالمجان في مراكز تنمية الأسرة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة.



ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قامت خلال شهر أبريل الماضي، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ121 ألفا و303 منتفعات، منها 12 ألفت و862 جدد و108 آلاف و441 مترددا، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.



أوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، صرف 133975 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، فضلا عن تنفيذ 122 ألفا و670 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 79434 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لـ 16330 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لـ 35973 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 14322 ندوة عن فيروس كورونا، و18997 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و16936 ندوة عن الأمراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي، هذا الى جانب تنفيذ نوادي المرأة لـ659 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي، بالإضافة الى تحويل 1689 سيدة الى عيادات تنظيم الاسرة، و809 إلى العيادات الأخرى.