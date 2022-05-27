تفحم 7 جثث فى حادث تصادم ملاكى مع ميكروباص فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارة ملاكى، رقم "ط ن و 1326"، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت فيه.

أسفر الحادث عن تفحم جثتين في السيارة الملاكى التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وانفجرت، كما تفحم جثث 5 أخرين في السيارة الميكروباص، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعى تعمل بها السيارة.

وعقب وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.