تعليم الوادى الجديد ينهى استعداداته لامتحانات الدبلومات الفنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، على جاهزية قطاع تعليم المحافظة لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، التي ستنطلق غدا السبت 28 مايو لطلاب التعليم الزراعى والتجارى والصناعى.





وأشار وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة باللجان، فضلا عن عمليات التطهير والتعقيم يوميا.





وأوضح مدير التعليم أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس ةحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى، مؤكدا على التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الوقائية، ومراعاة التباعد والمسافات مع توفير مناخ آمن ومناسب لأداء الامتحانات بكل هدوء والتزام.