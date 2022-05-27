اليوم السابع
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تعرف على موعد تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

الجمعة، 27 مايو 2022 06:00 ص
تعرف على موعد تسليم أراضى الإسكان المتميز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة قطع الأراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1/6/2022، وحتى الخميس 4/8/2022، موعد لتسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الثاني بمنطقة شمال الواحة، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

 

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.

 

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 1 : 40، يوم الأربعاء 1/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 2/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 5/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 6/6/2022، والقطع من 161 : 184، يوم الثلاثاء 7/6/2022، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 38، يوم الأربعاء 8/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الخميس 9/6/2022.

 

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1 : 40، يوم الأحد 12/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 13/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 14/6/2022، والقطع من 121 : 150، يوم الأربعاء 15/6/2022، والقطع بالمجاورة الرابعة من 1 : 38، يوم الخميس 16/6/2022، والقطع من 39 : 75، يوم الأحد 19/6/2022، والقطع بالمجاورة الخامسة من 1 : 40، يوم الإثنين 20/6/2022، والقطع من 41 :  80، يوم الثلاثاء 21/6/2022، والقطع بالمجاورة السادسة من 1 : 40، يوم الأربعاء 22/6/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الخميس 23/6/2022، والقطع من 81 : 120، يوم الأحد 26/6/2022، والقطع من 121 : 160، يوم الإثنين 27/6/2022، والقطع من 161 : 200، يوم الثلاثاء 28/6/2022، والقطع من 201 : 230، يوم الأربعاء 29/6/2022.

 

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة السابعة من 1 : 40، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الثلاثاء 5/7/2022، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 45، يوم الأربعاء 6/7/2022، والقطع من 46 : 90، يوم الخميس 7/7/2022، والقطع من 91 : 135، يوم الأحد 17/7/2022، والقطع من 136 : 177، يوم الإثنين 18/7/2022، والقطع بالمجاورة التاسعة من 1 : 40، يوم الثلاثاء 19/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الأربعاء 20/7/2022، والقطع من 81 : 116، يوم الأحد 24/7/2022، والقطع بالمجاورة العاشرة من 1 : 40، يوم الإثنين 25/7/2022، والقطع من 41 : 80، يوم الثلاثاء 26/7/2022، والقطع من 81 : 138، يوم الأربعاء 27/7/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 31/7/2022 :  الخميس 4/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

قطع الاراضى

اراضى وزاره الإسكان

مدينه 6 أكتوبر الجديده


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