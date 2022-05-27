تعرف على أهم أسباب تورم القدمين

فاطمة ياسر

يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بتورم في القدمين دون التعرف على الأسباب الصحية المؤدية لذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على الأسباب المرضية، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أشار التقرير إلى أن الإصابة بتورم القدمين يعد من الأمور الصحية الصعبة، لأنه يتسبب في عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعية، نتيجة لعدم القدرة على الحركة، ولذا يجب التعرف على الأسباب المؤدية لذلك، ومنها:

- علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل:



أثبتت الدراسات الطبية أن التعرض للإصابة بالتهابات في الجسم تتسبب تعرض الساقين للتورم لذلك فهي علامة على الإصابة بالتهاب المفاصل.

-مشكلة في القلب:



نتيجة لحدوث مشكلة في القلب، بسبب عدم قدرته على ضخ الدم بشكل طبيعي وبالكميات التي يحتاجها الجسم، ولذا فتورم القدمين علامة على الإصابة بقصور القلب، وقد يصاحبه بعض الأعراض الأخرى، ومنها ضيق التنفس، والتعب غير المبرر، والسعال.

-علامة على الإصابة بجلطة في الساق:



تتسبب الإصابة بجلطات للتعرض لمشكلة تورم الساقين، نتيجة لعدم القدرة على تدفق الدم بصورة بشكل طبيعي.

-علامة على الإصابة بدوالي الساقين:



عند الإصابة بدوالي الساقين فأنت تتعرض للإصابة بتورم شديد في القدمين، نتيجة لتورم الأوردة في القدمين.

-علامة على الإصابة بمشاكل في الكلي:



الأشخاص المصابون بمشاكل في الكلى هم الأكثر عرضة للإصابة بتورم القدمين، والسبب عدم قدرة الكلى على تنقية السموم في الجسم، ولذا يجب الإكثار من تناول الماء للحد من تورم القدمين، أما في حالة الإصابة بالغسيل الكلوي، فيجب أخذ الجلسات الخاصة بغسيل الكلي لتنقية الجسم والتخلص من تورم القدمين.