تسببوا فى غضب بايدن واتهام الكونجرس بالتقصير.. من هم "لوبى السلاح"‏؟

كتبت: نهال أبو السعود

تساءل الرئيس الأمريكى جو بايدن عقب حادث إطلاق نار داخل مدرسة في تكساس أسفر عن مقتل 19 ‏طفلا وشخصين بالغين، مخاطبا نواب الكونجرس: "متى سنقف فى وجه جماعة لوبي السلاح" بعد ‏تكرار الحوادث المماثلة وعدم فعالية أي قانون او تشريع جديد في السيطرة على الأزمة.‏

تعد الرابطة الوطنية للأسلحة (‏NRA‏) أقوى منظمة من "لوبي السلاح" تدافع عن حقوق ملكية السلاح ‏فى الولايات المتحدة، وتمارس ضغوطا شديدة ضد جميع أشكال الرقابة على الأسلحة وتجادل بأن المزيد ‏من الأسلحة تجعل البلاد أكثر أمانا. ‏

وفقا لشبكة "بى بى سي"، تدافع ‏NRA‏ بقوة عن تفسير مثير للجدل للتعديل الثانى من دستور الولايات ‏المتحدة، فهى ترى أن هذا التعديل يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في حمل السلاح دون أى تدخل ‏حكومى.‏

ما هى الرابطة الوطنية للأسلحة؟

تأسست الرابطة الوطنية للأسلحة عام 1871 من قبل اثنين من قدامى المحاربين الأمريكيين في الحرب ‏الأهلية كمجموعة ترفيهية مصممة "لتعزيز وتشجيع إطلاق النار بالبنادق على أساس علمى".‏

بدأت الرابطة في ممارسة الضغط السياسى عام 1934 عندما بدأت في الكتابة إلى أعضائها حول معلومات ‏تتعلق بمشاريع قوانين الأسلحة النارية القادمة.‏

دعمت الرابطة قانونين رئيسيين لمكافحة الأسلحة وهما قانون الأسلحة النارية الوطني لعام 1934، ‏وقانون مراقبة الأسلحة لعام 1968، لكنها نشطت سياسيا بعد تمرير قانون مراقبة الأسلحة في ‏السبعينيات.‏

بدأت الرابطة في عام 1975 في محاولة التأثير على السياسة بشكل مباشر من خلال ذراع الضغط الذي ‏شكلته آنذاك، وهو معهد العمل التشريعي، وفي عام 1977 شكلت لجنة العمل السياسي الخاصة بها ‏‏(باك)، لتوجيه الأموال إلى المشرعين‏‎.‎

وفقا للتقرير، يخوض المدعون العامون في نيويورك وواشنطن العاصمة حاليا معركة قانونية لحل هذه ‏المنظمة بسبب مزاعم بأن القيادة أساءت استخدام صندوق خيرى وإعادة توجيه الأموال للإنفاق ‏الشخصى، وهو ما وصفته الرابطة بأنها "هجوم متعمد لا أساس له من الصحة".‏