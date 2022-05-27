تحذيرات شديدة فى ختام منتدى دافوس بسبب الجوع مع ارتفاع معدلات التضخم فى العالم

فاطمة شوقى

اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الخميس بتحذيرات شديدة بشأن الاقتصاد والحرب والجوع في الأشهر المقبلة، حيث إن ما يحدث ينذر بمستقبل غير مطمئن على الإطلاق لعالم لم يهزم جائحة كورونا حتى الآن.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن جميع التوقعات السلبية في العالم بسبب حرب أوكرانيا ، ظهرت الاثنين الماضى مع بداية منتدى دافوس، وذلك عندما أطلقت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، البلغارية كريستالينا جورجيفا ، أول التوقعات "أظلم الأفق على العالم... الاقتصاد ".

وأوضح المؤتمر أن المستوى الدولى يتسم بشكل خطير بارتفاع معدلات التضخم وتشديد البنوك المركزية لمواقفها وتزايد الدين العاك تباطؤ الاقتصاد في بعض الدول بسبب فيروس كورونا.

ومن جانبها، كشف ديفيد بيسلي مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، أن الأوضاع الحالية أسوأ من تلك التي حدثت في 2007-2008 ، عندما حدثت أعمال شغب بسبب الغذاء في دول مختلفة ، خاصة في إفريقيا وأجزاء كبيرة من آسيا.

وقال المحلل الفنزويلي في السياسة الدولية ، مويسيس ناييم: "على الرغم من أن هذا الوضع يؤثر على أمريكا اللاتينية ، حيث إن القارة التي تدخل "فترة خطيرة جدًا"، خاصة بسبب التضخم، محذرًا من أنه يمكن أن يكون لديهم "أزمة اقتصادية وخيمة" مع العواقب الاجتماعية، مدفوعة جزئيًا بالحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا بسبب الحصار المفروض على صادرات الحبوب.

كما كان على وجه التحديد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، الذي شهد أن هناك أكثر من 200 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد في العالم، وقال: "عندما يصبح الناس غير قادرين على إطعام أنفسهم، وعندما تصبح الحكومات غير قادرة على توفير الغذاء، تنتقل السياسة بسرعة إلى الشوارع".

وكان هناك أيضا قلق خاص بشأن الوضع البيئي، ويأمل بول سيمبسون ، مدير المنظمة غير الحكومية لمشروع الكشف عن الكربون (CDP)، الذى يشجع الشركات والمدن والحكومات على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحماية موارد المياه وحماية الغابات ، والتي تقود قياس نتائجها البيئية ، أن النقاش حول إمدادات الطاقة يمكن أن "يسرع التحول" إلى الطاقة المتجددة.

وأقر أنه في ضوء الخوف من إمدادات النفط والغاز الروسية وارتفاع الأسعار ، "هناك خطر ، على المدى القصير ، أن ينتهي البعض بحرق المزيد من الفحم".