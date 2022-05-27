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تجديد حبس سائق ميكروباص بالمنيا تسبب فى مصرع وإصابة 11 شخصا 15 يوما

الجمعة، 27 مايو 2022 03:17 م
تجديد حبس سائق ميكروباص بالمنيا تسبب فى مصرع وإصابة 11 شخصا 15 يوما حبس - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قررت نيابة المنيا، تحت اشراف المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تجديد حبس سائق الميكروباص  15 يوما على ذمة التحقيقات، لتسببه فى مصرع وإصابة 11 شخصا من مستقلي حافلة كان يقودها فى ترعة الابراهيمية امام قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.
 
 
يشار إلى أن النيابة العامة قررت حبس السائق ميكروباص البرجايه والذي سقط في ترعة الإبراهيمية بالمنيا 4 أيام احتياطيًّا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه؛ لقيادته الحافلة بسرعة زائدة وهو متعاطٍ موادَّ مُخدِّرة، مما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه، وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 من الركاب.
 
 
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من الشرطة مساء الحادي والعشرين من شهر مايو الجاري بسقوط حافلة (ميكروباص) بترعة الإبراهيمية بقرية (البرجاية) بطريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منها إشاعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمدًا إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 

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