وأضافت الوكالة - فى تغريدة عبر (تويتر) نقلها "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 22 ألفا و100 لاجىء من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 21 ألفا و700 لاجيء في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.