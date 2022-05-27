اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 07:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بلومبرج: باريس تهدد خطة الاتحاد الأوروبى للتخلص التدريجى من الغاز الروسى

الجمعة، 27 مايو 2022 05:45 م
بلومبرج: باريس تهدد خطة الاتحاد الأوروبى للتخلص التدريجى من الغاز الروسى الغاز - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن المشاكل التى تواجهها شركة الكهرباء الفرنسية EDF، أكبر منتج للطاقة النووية فى أوروبا، يمكن أن تقوض أمن الطاقة فى المنطقة، ووفقا للوكالة فإنه من المتوقع أن يكون إنتاج الشركة من الطاقة الكهربائية في العام 2022 عند أدنى مستوى منذ 30 عاما، وإذا كانت فرنسا عادة تقوم بتصدير الكهرباء الرخيصة في الشتاء، فسيتعين عليها الآن شرائها بنفسها.

وجاء فى تقرير للوكالة أن "إخفاقات الشركة EDF تسببت فى تقلبات فى أسواق الطاقة الأوروبية، الأمر الذى يهدد بتقويض خطة التخلص التدريجي من الغاز الروسى".

وأشارت الوكالة إلى أن مشاكل الشركة الفرنسية الكبيرة دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاقتراح تأميم بعض أنشطتها كجزء من خطة أوسع لتعزيز استقلال الطاقة في البلاد.

وقال نيكولاس لوكلير، الشريك المؤسس لشركة "أومنيجي" للطاق، ومقرها باريس: "لدينا مشكلة فرنسية جاءت في وقت غير مناسب بالنظر إلى الوضع الجيوسياسى".

وأفاد تقرير الوكالة بأن حوالي نصف مفاعلات EDF، البالغ عددها 56 مفاعلا، لا تعمل إذ تخضع لصيانة دورية أو لإعادة التزود بالوقود، كذلك يتم فحص وصيانة 12 مفاعلا أخرى بعد اكتشاف عطل في الأجهزة في نهاية عام 2021.


الغاز الروسى

فرنسا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

فاينانشيال تايمز: خطة طوارئ أوروبية تحسبا لوقف إمدادات الغاز الروسى بالكامل

الجمعة، 27 مايو 2022 12:42 م

أفريقيا والحرب الأوكرانية.. هل تجنى القارة السمراء ثمار الصبر؟.. ثروات الأفارقة على رادار أوروبا لتعويض الغاز الروسى.. استثمار أوروبى قريب فى السوق الأفريقى.. ومسئولون ألمان وإيطاليون يزورون عواصم أفريقية

الجمعة، 27 مايو 2022 04:00 ص

شركة الطاقة الفنلندية: النرويج ستستفيد من التخلى عن الغاز الروسى

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:03 م

"زبائن" أوروبا يطرقون أبواب أفريقيا بحثا عن الغاز.. مستشار ألمانيا يجوب عواصم أفريقية ومفاوضات خاصة مع السنغال للبحث عن بديل للغاز الروسى.. إيطاليا تراهن على الجزائر.. وخط المغرب ـ نيجيريا يغرى المشترى الأوروبي

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة