انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بالإسماعيلية غدًا

تنطلق صباح غدًا السبت، الامتحانات التحريرية الخاصة بالدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تستقبل 51 لجنة امتحانية 11959 طالبًا وطالبة بالمحافظة في جميع تخصصات التعليم الفني وهي "صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي".



وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم توفير الاستراحات على مستوى المحافظة "رجال وسيدات" لاستقبال الوافدين من محافظات أخرى لأعمال الملاحظة داخل اللجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية سواء داخل اللجان الامتحانية أو الاستراحات، مشيرًا إلى أنه سوف تستخدم العصا الإلكترونية للكشف عن الأجهزة المحمولة مع الطلاب، وقد تم التنبيه المشدد على رؤساء اللجان والعاملين بها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من تصدر عنه مخالفة بهذا الشأن حرصًا على الصالح العام وفى ضوء القانون المنظم لذلك.