انتظرونا.. أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة على اليوم السابع

كتبت هند عادل

مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تقدم اليوم السابع يوميا سلسلة مراجعات لكافة المواد التعليمية التي يمتحن بها الطلاب، من قبل نخبة من المدرسين والمتخصصين.

وتشمل المراجعات التي سيتم بثها على موقع اليوم السابع وبالجريدة الورقية وعبر السوشيال ميديا، كافة الأسئلة المتوقعة في الامتحانات والاجابات النموذجية.

ويقدم المختصون مراجعة دقيقة ومتطورة بالصوت والصورة بشكل يومي، لا يحتاج معها الطلاب لأية مراجعات أخرى، وتمكنه من الجاهزية للأداء الامتحان، وترحم أولياء الأمور من الدروس الخصوصية.

ويهدف اليوم السابع بهذه المراجعات لمساعدة طلابنا وأبنائنا في الثانوية العامة، حتى يحققوا النجاح ويحصلوا على أعلى الدرجات.

وتخصص اليوم السابع مراجعة ليلة الامتحان لكل مادة على حده، والتي تغطي المنهج وتبرز الأسئلة المتوقعة والاجابات النموذجية عليها.