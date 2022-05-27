وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج- في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء المغربية: إن انتخاب المملكة جاء بمناسبة أعمال الدورة الـ 75 لجمعية الصحة العالمية، المنعقدة بجنيف، ما بين 22 و28 مايو الجاري.



واستطاع المغرب، الذي كان مرشحا لشغل أحد المقعدين الشاغرين المخصصين لمنطقة شرق البحر المتوسط، أن يحظى بدعم الدول الأعضاء في المنظمة، بفضل تعبئة مجموع الأجهزة الدبلوماسية للمملكة، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.



ويشكل هذا الانتخاب، بحسب البيان، تأكيدا على مصداقية عمل المملكة داخل منظمة الصحة العالمية، من أجل النهوض بالصحة العالمية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانة المغرب في مجال تدبير الجائحة.



وأشار البيان إلى أن المغرب سيعمل خلال فترة ولايته على المساهمة في إنجاز هدف "المليارات الثلاثة"، الذي يقوم عليه المخطط الاستراتيجي الخماسي لمنظمة الصحة العالمية، ويتعلق الأمر بحماية مليار شخص في مواجهة حالات الطوارئ، وتمكين مليار شخص من الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة، وضمان تمتع مليار شخص آخرين بمزيد من الصحة والعافية بحلول 2023.



ويعد مجلس منظمة الصحة العالمية، الذي يضم 34 عضوا، الهيئة المكلفة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن جمعية الصحة العالمية.