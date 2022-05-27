وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، بأنها ستقوم بإرسال المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ التي تجرى فى المناطق التى تدور فيها المعارك .. مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من الحكومة الأوكرانية.

وأضافت الإذاعة أنه سيتم إرسال 25 نوعا مختلفا من العناصر، بما فى ذلك نحو 1300 من معدات الإطفاء و50 رافعة هيدروليكية و150 نقالة بالإضافة إلى 25 هاتفا محمولا عبر الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أنه تم شراء بعض العناصر من مقار إدارات مكافحة الحرائق بينما قدمت شركات خاصة العناصر الأخرى.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتم البدء فى إرسال الشحنات في وقت لاحق من الشهر الجاري بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، موضحة أنه سيتم تسليم المعدات إلى مسئولي الحكومة الأوكرانية في بولندا.

من جانبه، قال وزير الشئون الداخلية والاتصالات الياباني "كانيكو ياسوشي"، إن الهجمات المسلحة الروسية ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن تكون هذه المعدات مفيدة للأوكرانيين أثناء قيامهم بجهود الإنقاذ ومكافحة الحرائق.