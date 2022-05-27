الهند.. مصرع 7 جنود وإصابة 19 آخرين بعد انزلاق حافلتهم وسط طريق جبلى

كتب محمد جمال

لقى 7 جنود مصرعهم، وأصيب نحو 19 آخرين، بعدما تدهورت حافلة، استأجرها الجيش لنقلهم، فى واد بمنطقة لاداخ النائية شمال الهند، وذكرت الشرطة أن الحافلة انزلقت من طريق جبلى وسقطت فى واد عمقه 25 مترا، وقال الجيش إن المصابين نقلوا إلى مستشفى عسكرى.

وتحقق السلطات فيما إذا كان الحادث ناتجا عن عطل ميكانيكى أو إهمال السائق، وكان الجيش استأجر الحافلة ذات الملكية الخاصة لنقل الجنود فى منطقة المرتفعات.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة تلتقى فيها حدود الهند وباكستان والصين، وهى النقطة التى يطلق عليها خبراء استراتيجيون وصف "التقاطع الثلاثى الوحيد المسلح نوويا فى العالم".

يشار إلى أن الهند لديها أكثر الطرق دموية فى العالم، حيث يقتل ويصاب مئات الآلاف من الأشخاص سنويا.

يذكرأن، لقي تسعة أشخاص مصرعهم في الهند، وأصيب 5 آخرين، جراء سقوط حافلة في أخدود عميق بإقليم كشمير الهندي.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن السلطات أطلقت عملية بحث وإنقاذ، وتمكنت من انتشال جثث أربعة من الضحايا، وإنقاذ خمسة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، موضحة أن الحادث وقع ليلا على الطريق السريع عندما انزلقت السيارة عن الطريق وسقطت في أخدود عميق.