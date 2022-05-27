وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالتهاب الكبد لدى الأطفال في المملكة المتحدة إلى 222 حالة، وذلك حتى يوم 25 مايو الجاري.

وأضافت القناة أنه من بين هذه الحالات، هناك 158 حالة في انجلترا و31 في اسكتلندا و17 في ويلز بالإضافة إلى 16 حالة في أيرلندا الشمالية.

