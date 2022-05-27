المعاينة: إنقاذ 8 مصابات ونقل 13 أخريات بعد حريق دار أيتام فى الطالبية

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق دار أيتام فى الجيزة، أن رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا في عمليات استخراج 8 فتيات أيتام مصابين بحالات اختناق من داخل الدار بعد اندلاع الحريق، ونقل 13 فتاة أخريات من المكان حفاظا على سلامتهن، لحين السيطرة على الحريق.

أضافت المعاينة، أنه بمجرد نشوب الحريق، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وبصحبته 3 ضباط من الإدارة وفريق من رجال الإطفاء مدعومين بسيارات الحماية، وتم وضع خطة إخلاء للمصابين، وتم استخراج 8 فتيات مصابين باختناق نتيجة للأدخنة المنتشرة بالمكان، وتم نقل 13 من موقع الحريق، وتم محاصرة النيران بالكامل، وتمت عملية الإخماد.

ودلت التحريات الأولية على وجود ماس كهربائي أدى إلى اندلاع النيران فى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده للمجاورات.

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة، سيطرو على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 8 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.