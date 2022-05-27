"المستثمر الوطنى".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "المستثمر الوطنى"، وهو الموضوع الذى حددته ونشرت نصه في وقت سابق وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية في حدود عشر دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق موضوعات خطب شهر ذي القعدة 1443هـ على النحو التالى:

الجمعة الأولى : 3/6/2022م سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية

الجمعة الثانية : 10/6/2022م حرص الإسلام على ترسيخ القيم الإنسانية

الجمعة الثالثة : 17/6/2022م الكلمة الخبيثة

الجمعة الرابعة : 24/6/2022م الحفاظ على الوطن

وأكدت الوزارة أن اختيار هذه الموضوعات يأتى متسقًا مع أهمية البعد الاقتصادى فى حياتنا وبخاصة فى هذه المرحلة، حيث يجب أن يتضافر الجميع التاجر والصانع والزارع والمستثمر فى النهوض معًا بوطننا فى مختلف المجالات زراعة وصناعة وتجارة واستثمارًا.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف ، اليوم الجمعة، 10 مساجد، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، و مسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه ( 1086 ) مسجدًا ، منها ( 920 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 166 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.