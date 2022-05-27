الكشف على 18126 مواطنا خلال 21 قافلة طبية مجانية ضمن حياة كريمة بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى تم خلالها الكشف على 1064 مواطنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".



وأضاف الداودي، أن القوافل التى تم تنظيمها نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 18126 مواطن بقرى ( حاجر خزام، أبنود، حاجر الدهسة، المراشدة، بلاد، المال بحرى، أبودياب غرب، بركة، كوم المؤمنين ، نجع السباعى، الدهسة، البحرى قامولا، القصر، الحبيلات الغربية، الغوصة، القلمينا، نجع الحجيرى ، أبودياب شرق، رفاعة، الحاج سلام، العمرة، عزبة البوصة ) .



وتابع الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل التى تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين شملت توقيع الكشف الطبى فى أكثر من 10 تخصصات طبية، بالإضافة إلى تقديم العلاج مجانا، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، وكذلك عمل فحوصات وتحاليل معملية، وخدمات التثقيف الصحى.





جانب من القافلة



جانب من القافلة



جانب من القافلة