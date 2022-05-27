القوات الكيميائية والبيولوجية الروسية تتهم أمريكا بنشر فيروس جدرى القرود

كتب عبد الوهاب الجندى

اتهم قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أمريكا بإظهار ما يسمى بفيروس جدري القرود، وقال إن "مكان مصدر فيروس جدري القرود في نيجيريا كان تحت إشراف الولايات المتحدة ومختبراتها البيولوجية".

وأضاف كيريلوف، أن "فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل"، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك".

وتابع كيريلوف قائلا: "هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد".

هذا وقد حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه تحديات "هائلة"، تشمل جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وجدري القرود.

وأشار إلى أنه تم تأكيد أكثر من 120حالة إصابة بالمرض، في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل.