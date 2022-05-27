وقال تومسون فيرى المتحدث باسم البرنامج - فى مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفاقمت الآن بسبب آثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18% وسجلت أعلى زيادة في جنوب أفريقيا، مرجحا أن يتفاقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء المرتفعة.

ولفت المتحدث إلى أن حوالى 50% من سكان مالاوى كانوا يعيشون بالفعل في فقر (اقل من دولارين في اليوم) قبل هذه الزيادات في الأسعار، موضحا أن البرنامج سيتأُثر كذلك إذا استمرت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع، إذ ستزداد تكلفة شراء الغذاء للجياع أكبر وسيزداد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية إضافة إلى أن الموارد المالية الحالية لن تدوم طويلا.

وقال المتحدث إن البرنامج اضطر إلى توفير 75% من حجم الحصص المقدمة حوالى 400 ألف شخص من المحتاجين للمساعدة الغذائية نتيجة الصدمات المناخية كما حصل 46 ألف لاجئ على حصة تتراوح بين 50 و75% منذ مايو 2019.

وأشار فيرى إلى أن المنظمة الدولية بحاجة إلى 3.4 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية الحيوية (في شكل نقود غير مشروطة) إلى 48 ألف لاجئ وطالب لجوء وذلك لمدة 5 شهور من أغسطس حتى ديسمبر 2022.