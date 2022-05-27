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الصحة: المدخن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا

الجمعة، 27 مايو 2022 01:00 ص
الصحة: المدخن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا التدخين ومضاعفات كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، إن المدخن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الأمراض، وخاصةً فيروس كورونا عند الإصابة به.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المدخنين من الفئات الأكثر عرضة وتأثرا بفيروس كورونا حيث يعرضهم التدخين إلى الإصابة بأمراض القلب والرئة والأوعية الدموية، وطالبت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين للحماية من أضراره.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أن 9 من كل 10 مدخنين يبدأون التدخين قبل بلوغهم 18 عامًا، ونصحت وزارة الصحة الشباب بالبعد عن التدخين تجنبا لمخاطرة ومضاعفاته.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان قائلة: "إنت تقدر تستغنى عن التدخين وتحافظ على صحتك وتحمي نفسك من أعراض فيروس كورونا الخطيرة وأمراض القلب والرئتين بالتوقف عن التدخين"، وأكدت أن الخط الساخن 16805 خاص بتقديم كافة الاستفسارات حول اليات الاقلاع عن التدخين.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة.
 
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الصحة

التدخين

كورونا

لقاح كورونا

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