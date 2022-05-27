الشبار بـ50 واللوت بـ65 جنيها.. تعرف على أسعار الأسماك بسوق السويس "فيديو"

فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو من أحد محال الأسماك بمحافظة السويس للتعرف على الأسعار والأسماك المتوفرة.



وقال أحمد علاء تاجر، إن معظم الأسماك متوفرة، مشيرا إلى أن كيلو الشبار بـ50 جنيها واللوت بـ65 جنيها والشعور بـ120 جنيها والدراك بـ120 جنيها والقروش بـ60 جنيها والجمبري يبدأ من 50 جنيها إلى 200 جنيه.



وأضاف أن أسماك الدنيس البلدي متوفرة بسعر 60 جنيها و75 جنيها للكيلو والبوري من 65 جنيها إلى 100 جنيه.



وشرح كيفية قيام المواطنين بالتأكد من أن الأسماك طازة من خلال لون عين السمكة وتمتاز باللمعان.



وأضاف، أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء الأسماك لجودة المعروض في الأسواق.