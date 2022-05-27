السيطرة على حريق محدود بمستشفي الأطفال التخصصى ببنها دون إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، فجر اليوم، من السيطرة على حريق محدود نشب بأحد غرف مستشفي الأطفال التخصصى، دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق محدود بغرفة بمبني مستشفي الأطفال التخصصى بمدينة بنها.

علي الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تم الدفع بسيارتي إسعاف، ولا يوجد أية إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.