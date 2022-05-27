السعودية.. القبض على مواطن سحل ممرضة داخل مستشفى فى محافظة المجاردة

كتب محمد جمال

قبضت شرطة منطقة عسير بالسعودية على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدى بالضرب على ممرضة في أحد المستشفيات بمحافظة المجاردة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وكان موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد ضج خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء المواطن على الممرضة داخل المستشفى وسحبها أرضاً بعد سقوطها، وسط صراخها وتوسلها بتوقفه عن الاعتداء، ومحاولة عدد من شهود الحادثة إيقافه وإبعاده عنها، مثيرا حالة من الفوضى والهلع بين أروقة أحد الأقسام في المستشفى.

يذكر أن وزارة الصحة قد حذرت من الاعتداء على الممارس الصحي لفظيا أو جسديا، مؤكدة أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 أعوام، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، مؤكدة أن بإمكان أي شخص أخذ حقه من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على مركز الاتصال في وزارة الصحة على الرقم 937.