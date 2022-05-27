ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية عن دودا قوله -خلال مناسبة زراعية في وراسو- إن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تعطل الإمدادات الغذائية العالمية لأن أوكرانيا تشكل في العديد من الأسواق جوهر واردات الحبوب وزيت عباد الشمس والعديد من المنتجات الزراعية الأخرى.

وأشار إلى أنه منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي تم حظر صادرات أوكرانيا من المنتجات الزراعية عبر طريق البحر الأسود التقليدي، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا إنه قد يفرج عن الشحنات إذا ألغى الغرب العقوبات التي فرضها على موسكو بسبب أوكرانيا.

وقال دودا للمزارعين الحاضرين للمناسبة: "اليوم من المحتمل أن ننضم إلى المعركة ضد المجاعة في العالم، ربما سيذهب محصولك وما تحصده من الحقول هذا العام إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية والعديد من الأماكن الأخرى، حيث سينقذ الأرواح".