الدين لله.. "مينا" يبدع فى رسم الشيخ الشعراوى والبابا شنودة ببنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة بنى سويف، مع مينا فتحي، 38 سنة، والمقيم فى محافظة بني سويف، والذى يتميز بموهبة الرسم.



ورصد اليوم السابع فى البث المباشر موهبة مينا فتحى فى الرسم من خلال عرض مجموعة من الصور التى قام مينا برسمها منها صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي والبابا شنودة والبابا تواضروس .

وقال مينا فتحى، إنه متزوج ولديه طفلتين ومتميز بالرسم منذ المرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنه رسم العديد من الصور والبورتريهات.

وأضاف مينا، أنه قام برسم عدد من الصور بألوان (باستل وفحم أسود وفحم أبيض)، مشيرا إلى أنه قام برسم بورتريهات الشيح الشعراوى والبابا شنودة والبابا تواضروس، والتي تؤكد تمكنه في الرسم.

وأضاف مينا فتحى أنه بدأ موهبة الرسم فى عمر الـ13 عاما، مشيرا إلى أنه يجد تشجيع من أسرته وأصدقائه، وتابع مينا بدأت الرسم بالرصاص ثم الفحم الأسود والأبيض والباستل.



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