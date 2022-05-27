وأضاف فولودين - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يسعى دائما إلى إصلاح الأمم المتحدة، إذ يرغب في الحفاظ على النموذج أحادي القطب، الذي عفا عليه الزمن.

ولفت إلى أنه "عندما تجري مناقشة القضايا الروسية، من الضروري أن نفهم أن غالبية سكان العالم تقف إلى جانب موسكو، وأن كل محاولات واشنطن وبروكسل فشلت لعزل روسيا".